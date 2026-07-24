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Terremoto de magnitude 5,7 atinge ilha norte da Nova Zelândia

Estadão Conteúdo

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a ilha norte da Nova Zelândia nesta sexta-feira, 24, por volta das 13h51 no horário de Brasília (04h51 da manhã de sábado, 25, no horário local). Até o momento, não há registros de mortos ou feridos por causa do tremor.

De acordo com os registros do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) e do Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC, na sigla em inglês), o terremoto ocorreu em terra firme, a cinco quilômetros da cidade de Taumarunui, no distrito de Ruapehu, e o epicentro teve uma profundidade de 10 quilômetros.

O terremoto principal foi seguido por uma sequência de sete tremores secundários com epicentros próximos, com magnitudes entre 2,8 e 3,7. A atividade sísmica pôde ser sentida em outros locais, incluindo a capital da Nova Zelândia, Wellington, e a maior cidade do país, Auckland, que também ficam na ilha norte.

A vice-prefeita do conselho distrital de Ruapehu, Brenda Ralph, disse ao site neozelandês Stuff que o terremoto deixou as três crianças em sua casa assustadas e traumatizadas. "Estamos sentindo outro tremor agora", disse ela durante a entrevista, fazendo uma pausa para confortar uma das crianças. "Foi um tremor e tanto", contou.

A Nova Zelândia fica na região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, que concentra a maior parte da atividade sísmica do planeta Terra, com terremotos, tsunamis e vulcões. Outros países banhados pelo Oceano Pacífico que tem risco alto de terremotos são Japão, Chile, Peru, Filipinas, Tailândia, Indonésia, México e Estados Unidos.

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