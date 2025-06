Terremoto de 6,4 de magnitude atinge norte do Chile e causa apagões e deslizamentos

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do Atacama, no norte do Chile, na sexta-feira (6), sem deixar vítimas, mas provocando cortes no fornecimento de energia elétrica e pequenos deslizamentos de terra, segundo autoridades locais. O abalo sísmico foi registrado às 13h15 no horário local (14h15 em Brasília), a cerca de 54 quilômetros ao sul da cidade de Diego de Almagro, conforme informou o Centro Sismológico Nacional.

Imagens divulgadas pela imprensa chilena mostraram deslizamentos em áreas de Copiapó, localizada a aproximadamente 800 quilômetros ao norte da capital, Santiago. Registros das redes sociais também mostram outros lugares impactados, como a localidade de Chañaral.

Segundo Miguel Ortiz, vice-diretor de Gestão de Emergências do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres, cerca de 23 mil clientes ficaram temporariamente sem energia elétrica na região.

O presidente chileno, Gabriel Boric, publicou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), informando que não há registro de vítimas até o momento. Ele também comunicou a convocação do Comitê de Gestão de Riscos de Desastres (Cogrid) para reunir dados e avaliar os impactos do tremor.

O Chile está situado em uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta, na confluência das placas tectônicas de Nazca, Sul-Americana e Antártica. O país já enfrentou terremotos devastadores, como o de magnitude 9,5 em Valdivia, em 1960 — o mais forte já registrado — e o de 8,8 em 2010, que foi seguido por um tsunami e deixou mais de 520 mortos.