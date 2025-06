Marco Rubio e ministro francês discutem Gaza, Ucrânia e programa nuclear do Irã

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, conversou neste sábado, 7, com o ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, sobre os conflitos geopolíticos atuais. Segundo comunicado, os líderes discutiram sobre os acontecimentos no Oriente Médio e na Ucrânia, além da preocupação com o programa nuclear iraniano.

Em nota, a porta-voz do Departamento de Estado destacou que Rubio reafirmou o apoio dos EUA à Israel contra o Hamas e o compromisso com a libertação de todos os reféns mantidos em Gaza.

Além disso, os dois líderes discutiram os esforços em andamento para facilitar o fim da guerra na Ucrânia.

"O secretário Rubio ressaltou a importância de negociações diretas e contínuas entre a Rússia e a Ucrânia para alcançar uma paz duradoura", disse a nota.

Rubio e Barrot também reiteraram o "compromisso conjunto de impedir que o Irã desenvolva ou obtenha uma arma nuclear".