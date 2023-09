Terapeuta de casais faz sexo com clientes para salvar casamento; entenda

Uma terapeuta de casais chamada Olivia Bentley adotou uma abordagem única no trabalho: ela mantém relações sexuais com os clientes como parte de sessões terapêuticas. Segundo a americana de Idaho, nos Estados Unidos, essa prática tem como objetivo "salvar casamentos" e é realizada com a autorização das esposas dos clientes.

Olivia Bentley ganha a vida atendendo casais que buscam melhorar a vida íntima e o relacionamento conjugal. Algumas esposas pedem que Olivia demonstre aos maridos como devem se comportar na cama, enquanto outras têm uma abordagem mais liberal, permitindo que o companheiros tenham sessões regulares com a terapeuta. Anteriormente, Olivia trabalhou por 15 anos em um bordel legalizado no estado de Nevada.

Além das interações íntimas, Olivia oferece apoio emocional aos clientes e fornece orientações para manter uma vida sexual saudável, mesmo quando ela não está envolvida, contribuindo assim para a melhoria dos casamentos. Olivia enfatizou o cuidado e a empatia que dedica às esposas dos clientes também. A profissional reconhece a existência de relacionamentos assexuados e homens infelizes e acredita que o próprio trabalho pode trazer benefícios.

Quanto cobra?

O trabalho de Olivia rende uma considerável remuneração, aproximadamente US$ 500 mil por ano, ou seja, quase R$ 2,5 milhões, segundo as próprias declarações. Além disso, ela se descreve como uma "educadora de intimidade".