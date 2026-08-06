Surto de salmonela nos EUA ligado a pimentas do México atinge 345 pessoas

Pimentas jalapeño associadas a um surto de salmonela em múltiplos Estados norte-americanos foram rastreadas até um produtor em Sinaloa, no México, informaram autoridades federais dos Estados Unidos. Ao menos 345 pessoas em 27 Estados relataram infecção pela cepa de salmonela ligada às pimentas. A maior parte dos casos se concentra em Minnesota e Colorado. Nenhuma morte foi registrada, mas 36 pessoas precisaram ser hospitalizadas.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informaram que as pimentas foram importadas para os EUA pela Coast Citrus Distributors. A distribuidora recolheu o produto e está notificando seus clientes, grupo que inclui grandes cadeias de restaurantes de comida mexicana. A empresa não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

A Food and Drug Administration (FDA) apontou que, das 191 pessoas entrevistadas na investigação, 177 - ou 93% - relataram ter consumido refeições em restaurantes de estilo mexicano, como Chipotle Mexican Grill e Qdoba, entre 14 de junho e 14 de julho. O Chipotle informou que removeu as pimentas jalapeño de algumas de suas unidades, enquanto a Qdoba retirou o ingrediente de todos os seus restaurantes preventivamente.

Diante das medidas tomadas pelas redes, o CDC afirmou em nota que nenhum dos dois estabelecimentos é considerado um risco contínuo para os consumidores no surto atual. A FDA investiga se parte das pimentas foi distribuída para supermercados e pode anunciar ações adicionais de recall.

A bactéria Salmonella causa cerca de 1,35 milhão de infecções por ano nos EUA, provocando sintomas como diarreia, febre e cólicas abdominais. Crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido correm maior risco de desenvolver quadros graves da doença. Fonte: Associated Press