Senadora argentina pede que Brasil reenvie embaixador à Buenos Aires e preserve relação

A senadora argentina Patricia Bullrich pediu ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que restabeleça o embaixador brasileiro, Julio Bitelli, na Argentina e solicitou a preservação das relações institucionais entre os dois países. Bullrich é líder do bloco La Libertad Avanza (LLA) no Senado, da base governista do presidente Javier Milei.

"Peço que se separe a política das relações institucionais estratégicas que Argentina e Brasil sempre mantiveram", disse a senadora em discurso no Parlamento argentino. "Lula recebeu Massa candidato rival de Milei nas eleições presidenciais na porta do Planalto. Então, quando o nosso presidente vai ao Brasil, tem todo o direito político de apoiar quem acredita que deve apoiar".

Segundo a senadora, o conflito bilateral é apena uma questão de diferença ideológica, num contexto eleitoral próximo.

"Nosso país não disse uma palavra, o presidente não disse uma palavra, e a Justiça deu a possibilidade de ele Lula ver Cristina Kirchner em seu domicílio, como presa. Não aconteceu o mesmo com o presidente argentino, que pediu para ver Bolsonaro e não deixaram", afirmou ela.