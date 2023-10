Suposta arma usada em ataque nos EUA é encontrada no carro do suspeito

A suposta arma utilizada no trágico massacre ocorrido na última quarta-feira (25) na cidade de Lewiston, no estado do Maine (EUA), foi localizada dentro do veículo onde o suspeito Robert Card foi encontrado morto nesta sexta-feira (27), de acordo com informações da CNN norte-americana.

O suspeito foi encontrado sem vida dentro de um Subaru Outback branco, abandonado em uma floresta nas proximidades de Lisbon, a aproximadamente 13 km de Lewiston. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu informações sobre a localização do corpo de Robert.

Junto ao suspeito, os policiais encontraram o que parece ser um rifle Ruger SFAR de alta potência, possivelmente a arma utilizada para tirar a vida de 18 pessoas e ferir outras 13 na última quarta-feira (24).

Apesar das suspeitas, o rifle ainda será submetido a uma análise balística para confirmar se é o mesmo utilizado no massacre. Além disso, as autoridades, incluindo o FBI e a ATF, conduzirão uma investigação para identificar possíveis impressões digitais e material genético na arma.

É relevante destacar que Robert Card era reservista do Exército norte-americano e possuía certificação como instrutor de armas de fogo, detalhes que têm suscitado interesse adicional na investigação.

As vítimas do massacre foram identificadas como:

Ronald G. Morin, de 55 anos;

Peyton Brewer-Ross, 40;

Joshua A. Seal, 36;

Bryan M. MacFarlane, 41;

Joseph Lawrence Walker, 57;

Arthur Fred Strout, 42;

Maxx A. Hathaway, 35;

Stephen M. Vozzella, 45;

Thomas Ryan Conrad, 34;

Michael R. Deslauries II, 51;

Jason Adam Walker, 51;

Tricia C. Asselin, 53;

William A. Young, 44;

Aaron Young, 14;

Robert E. Violette, 76;

Lucille M. Violette, 73;

William Frank Brackett, 48;

Keith D. Macneir, 64