Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Supertufão Ragasa atinge Hong Kong e o sul da China após causar mortes em outros países

Estadão Conteúdo

O supertufão Ragasa, um dos mais fortes em anos, lançou ondas mais altas que postes de luz nos calçadões de Hong Kong e interrompeu a rotina padrão na costa sul da China na manhã desta quarta-feira, 24, após deixar destruição em Taiwan e nas Filipinas.

Em Taiwan, 14 pessoas morreram em uma cidade inundada, e 10 mortes foram relatadas nas Filipinas.

Ventos fortes acordaram os moradores de Hong Kong nas primeiras horas da manhã, muitos foram à internet para descrever cenas como um ventilador de cozinha sendo derrubado e um guindaste balançando.

Fortes ventos arrancaram partes do telhado de uma passarela de pedestres e derrubaram centenas de árvores em toda a cidade. Uma embarcação colidiu com a costa, quebrando uma fileira de grades de vidro ao longo da orla.

Áreas ao redor de alguns rios e calçadões foram inundadas, incluindo ciclovias e playgrounds. Em vários restaurantes do calçadão, móveis foram espalhados pelos ventos. Mais de 60 feridos foram atendidos em hospitais.

Quase 1,9 milhão de pessoas foram realocadas na província de Guangdong, a potência econômica do sul da China. A agência meteorológica nacional previu que o supertufão atingiria a costa entre as cidades de Yangjiang e Zhanjiang à noite. Escolas, fábricas e serviços de transporte foram suspensos em cerca de doze de cidades.

Hong Kong e Macau, um polo de cassinos próximo, cancelaram aulas e voos, com muitas lojas fechadas. Centenas de pessoas buscaram refúgio em centros temporários em cada cidade. Ruas em Macau se transformaram em riachos com vários detritos flutuando na água. Equipes de resgate mobilizaram botes infláveis para resgatar os que ficaram presos. A fornecedora local de eletricidade da cidade suspendeu o fornecimento de energia em algumas áreas baixas e inundadas por questões de segurança.

O observatório de Hong Kong informou que Ragasa, com ventos máximos sustentados perto do centro de cerca de 195 km/h (120 mph), contornou cerca de 100 quilômetros (62 milhas) ao sul do centro financeiro. A previsão era de que continuasse se movendo para oeste ou oeste-noroeste a cerca de 22 km/h (cerca de 14 mph).

A cidade classifica ciclones com ventos sustentados de 185 km/h ou mais fortes como supertufões para deixar os moradores ainda mais vigilantes em relação a tempestades intensas.

O governo disse anteriormente que o aumento nos níveis de água poderia ser semelhante ao registrado durante o Tufão Mangkhut em 2018 - estimado em perdas econômicas diretas para a cidade no valor de 4,6 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 592 milhões). Fonte: Associated Press

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Hong Kong

Supertufão
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA: tiroteio em centro de detenção de imigrantes deixa ao menos três pessoas feridas

24.09.25 11h18

VIAGEM ESPACIAL

Nasa planeja dar uma volta ao redor da lua com tripulantes no início de 2026

A última vez que a agência espacial promoveu uma missão lunar tripulada foi há 50 anos

24.09.25 10h51

ONU: Rei Felipe VI alerta que mundo vive em conflitos, guerras e tensões e pede urgência à paz

24.09.25 10h42

Homem é condenado e pode pegar prisão perpétua por tentar matar Trump em campo de golfe

24.09.25 10h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda