Submarino titan: passageiros tentaram abortar a viagem antes da implosão

Um ex-conselheiro do OceanGate, empresa responsável por levar o submarino titan até os destroços do Titanic, afirmou que os tripulantes tentaram abortar a viagem. A entrevista foi concedida do The New Yorker, e divulgada nesta segunda-feira (03). De acordo com o informante, Rob McCallum, eles perceberam um erro no veículo e tentaram contato antes da implosão. A embarcação saiu do Canadá e desapareceu no dia 18 de junho, após 45 minutos de viagem.

"O relatório que eu recebi, muito antes da identificação do problema, foi que o submarino já estava afundando a 3,5 mil metros", disse. Para Rob, o veículo perdeu peso. Isso significa que o mergulho foi abortado, mas logo em seguida, a comunicação com a base foi interrompida.

VEJA MAIS

Rob reforçou, durante entrevista, que o subversível tinha a capacidade para chegar até 5,8 mil quilômetros de profundidade e são autorizados pelos órgãos de regulação marítima (DNV). Outro ex-funcionário já havia alertado - por e-mail - os danos no controle de qualidade e foi ignorado. A empresa também ignorou uma carta assinada por 38 empresários, pesquisadores e exploradores de águas profundas sobre a forma experimental do veículo.

Os tripulantes, entre eles os empresários, o pesquisador e o estudante assinaram um termo de responsabilidade sobre eventuais danos durante o percurso de 8 horas.

Última foto de pai e filhos: