Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Starmer conversa com Zelensky e reforça apoio do Reino Unido à Ucrânia contra a Rússia

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após o encontro do líder ucraniano com o presidente americano, Donald Trump, na Casa Branca, nesta sexta-feira, 17. De acordo com nota oficial, líderes europeus e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, também participaram da conversa.

Segundo o texto, os líderes reiteraram o "compromisso inabalável" com a Ucrânia diante da guerra contra a Rússia e concordaram que uma paz justa e duradoura é "a única maneira de acabar definitivamente com a violência". A declaração menciona que outras discussões sobre o apoio aos ucranianos antes e depois de um cessar-fogo ainda acontecerão durante a semana.

Bilateralmente, Starmer reafirmou a Zelensky o apoio resoluto do Reino Unido à Ucrânia. "O Reino Unido continuará a intensificar seu apoio e garantirá que a Ucrânia esteja na posição mais forte possível ao entrar no inverno do hemisfério norte, por meio de apoio humanitário, financeiro e militar contínuo", acrescentou o premiê.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA/ZELENSKY/STARMER/CONVERSA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump assina liberdade de ex-congressista americano George Santos, condenado por fraude

17.10.25 20h03

Trump pede à Suprema Corte para autorizar envio da Guarda Nacional para Chicago

17.10.25 18h43

Zelensky: Trump está certo ao dizer que Ucrânia e Rússia precisam parar guerra

17.10.25 18h33

Zelenski diz confiar nos EUA para fim de guerra contra Rússia, e Trump cita momento para acordo

17.10.25 18h12

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

MUNDO

Donald Trump dá ‘cantada’ em Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana

O comentário do presidente dos EUA sobre a aparência da premiê da Itália aconteceu durante a assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza

14.10.25 8h46

Mundo

Asteroide pode atingir a Terra em 2032 e cair na América do Sul, alerta NASA

Objeto espacial 2024 YR4 tem baixa chance de colisão, mas especialistas monitoram possível rota com impacto no Brasil ou países vizinhos

12.10.25 15h30

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda