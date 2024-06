Sonda chinesa que pousou em lado oculto da lua decola do satélite com amostras

A sonda chinesa Chang’e-6, destinada à missão no lado oculto da Lua, decolou do satélite com amostras. A ação inédita na exploração espacial foi informada pela Xinhua, agência estatal de notícias da China nessa terça-feira, 4. Conforme informações, a saída ocorreu com sucesso.

Até o momento, a China é o único país a pousar (fazer alunissagem) no lado oculto da Lua. Há planos para envio de uma missão tripulada em 2030 ao satélite. “A missão superou o teste de temperatura elevada”, declarou a Administração Espacial Nacional da China (CNSA).

Com as amostras lunares, cientistas poderão aprofundar pesquisas de formação e história da Lua e origem do sistema solar, com dados estabelecidos para próximas ações, conforme Ge Ping, porta-voz da missão Chang’e-6. A CNSA disse que tudo funcionou bem e a exploração saiu como o planejado.

Sonda espacial chinesa Chang’e-6 é a primeira a aterrissar em face lunar distante (Reprodução / Xinhua / Jin Liwang)

Segundo a Xinhua, a sonda é formada por um orbitador, um módulo de aterrissagem, um ascensor e um módulo de retorno. “A nave espacial concluiu seu trabalho de amostragem inteligente e rápida, e as amostras foram armazenadas em um contêiner dentro do ascensor da sonda”, de acordo com a CNSA. O solo lunar foi analisado e julgado, o que auxiliou na referência de dados para a perfuração da amostragem.

Após a coleta de material, uma bandeira nacional da China foi hasteada no lado oculto da Lua.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)