Soldado é condenado à prisão na Indonésia por relação gay

Um soldado indonésio foi condenado a sete meses de prisão por manter relações sexuais com outro homem, o que é proibido pelo Código Militar.

Instalado na base de Kalimantan, a parte indonésia da ilha de Bornéu, o soldado, de 29 anos, também foi expulso do Exército, conforme decisão de um tribunal militar de 15 de julho e divulgada esta semana.

"O acusado havia sido advertido por seus superiores de que qualquer comportamento LGTB estava proibido (...) mas persistiu", afirma o documento, de 71 páginas.

As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo "são consideradas um comportamento sexual desviante (...) e atentam contra a reputação do Exército", completa o texto.

A homossexualidade é legal na Indonésia, país que conta com a maior população muçulmana do mundo. A exceção é a província de Aceh, onde vigora a "sharia", e as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são punidas com açoites.