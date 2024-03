Software deixa postos de combustível sem gasolina por não reconhecer ano bissexto

Diversos postos de combustível pararam de funcionar nesta quinta-feira (29), em Nova Zelândia devido a um "bug" no software de pagamento que não reconheceu o ano bissexto. As empresas Allied Fuel, Gull, Z Energy e BP, que operam no país, confirmaram que as bombas de combustível que funcionam em sistema de self-service, sem a presença de um funcionário, deixaram de funcionar por conta de problemas no sistema de pagamento e vários clientes ficaram sem gasolina.

Segundo o executivo do grupo Ivenco, John Scott, que fornece o dispositivo, o sistema travou por uma falha provocada pelo ano bissexto, mas o problema já foi resolvido e a empresa investigará o caso.

Como a Nova Zelândia está próxima à Linha Internacional de Mudança de Data, ela é um dos primeiros países a entrar em um novo dia - e, portanto, um dos primeiros a sofrer eventuais problemas causados pelo 29 de fevereiro, que ocorre a cada quatro anos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editoraweb Rayanne Bulhões