Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Sobe para dois o número de mortos após tiroteio em igreja mórmon de Michigan

Estadão Conteúdo

Subiu para dois o número de mortos em um tiroteio realizado na manhã deste domingo, 28, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Michigan, nos Estados Unidos. A ação deixou também pelo menos oito pessoas feridas. De acordo com a CNN, há crianças entre os feridos. A igreja fica em Grand Blanc, subúrbio a 50 quilômetros de Detroit. A polícia local informou que, durante o culto, um homem invadiu a igreja de carro, começou a atirar com um fuzil e provocou um incêndio intencionalmente; logo, as chamas dominaram o local.

O chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye, acredita que mais vítimas podem ser encontradas quando for seguro fazer buscas no local, após o controle das chamas.

Policiais trocaram tiros e atingiram o atirador, que morreu no local. Ele foi identificado como um homem que 40 anos, morador de Burton, também em Michigan; autoridades farão buscas na casa e no celular dele para entender a motivação do crime.

Segundo a polícia, centenas de pessoas estavam presentes quando o tiroteio começou. O New York Times informou que o culto começou às 10 horas e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11 horas.

O ataque ocorreu no dia seguinte à morte do presidente nacional da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Russell M. Nelson; segundo a CNN, ele morreu na noite do último domingo, 27, aos 101 anos.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse, no X, que deslocou agentes federais para ajudar a polícia local. "A violência em um local de culto é um ato covarde e criminoso. Nossas orações estão com as vítimas e suas famílias durante esta terrível tragédia", escreveu Patel.

A governadora de Michigan Gretchen Whitmer também se manifestou, na mesma rede social: "Meu coração está partido. Violência em qualquer lugar, especialmente em um local de culto, é inaceitável. Sou grata aos socorristas que agiram rapidamente".

Ela disse, ainda, que continua monitorando a situação e que manterá a igreja fechada pelos próximos dias.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, usou a rede social Truth para afirmar que autoridades federais prestarão todo o apoio às investigações. Trump disse, ainda: "Este parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América. O governo Trump manterá o público informado, como sempre fazemos. Enquanto isso, ore pelas vítimas e suas famílias. Esta epidemia de violência em nosso país deve acabar imediatamente."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

tiroteio

igreja

Michigan

atualização
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Israel está trabalhando em plano de cessar-fogo, diz Netanyahu, na véspera da reunião com Trump

28.09.25 19h22

crime

Atualização mostra que tiroteio deixou 1 morto e 9 feridos em igreja mórmon de Michigan

A polícia local informou que, durante o culto, um homem invadiu a igreja de carro, começou a atirar com um fuzil e provocou um incêndio intencionalmente; logo, as chamas dominaram o local.

28.09.25 17h23

MUNDO

Ponte mais alta do mundo: China inaugura estrutura que reduz tempo de viagens

A construção está a mais de 600 metros acima do rio e corta o Cânion Huajiang

28.09.25 15h56

violência

VÍDEO: Tiroteio deixa ao menos seis pessoas feridas em igreja

Segundo a polícia local, o atirador também foi ferido e não representa mais perigo.

28.09.25 14h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda