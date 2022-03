Sobe para 2,8 milhões o número de refugiados ucranianos

O número de refugiados que fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, chegou a 2,8 milhões, dos quais mais da metade (1,7 milhão) foram para a vizinha Polônia, de acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Segundo publicação do site UOL, outros países vizinhos da Ucrânia também continuam a receber este fluxo de refugiados: 255 mil chegaram à Hungria, 204 mil à Eslováquia, 131 mil à Rússia, 106 mil à Moldávia, 84 mil à Romênia e 1.200 a Belarus.

Outros países europeus sem fronteira com a Ucrânia já estão acolhendo 304 mil refugiados devido à guerra, que também já fez com que mais de 2 milhões de pessoas deixassem suas casas e buscassem outros lugares no próprio território ucraniano, ainda segundo a Acnur.

A agência da ONU prevê que se o conflito continuar, o número de refugiados poderá ultrapassar 4 milhões de pessoas, e o número de deslocados internos poderá chegar a 6,7 milhões.