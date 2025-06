Senador baleado na Colômbia tem melhora neurológica dentro da severidade de condição clínica

O senador e pré-candidato a presidente Miguel Uribe Turbay apresentou sinais de melhora neurológica devido à diminuição do edema cerebral, de acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Santa Fé, onde o político se encontra internado depois de ter sido baleado em um atentado no último fim de semana.

"Apesar da gravidade do seu quadro clínico, há sinais de melhora neurológica devido à diminuição do edema cerebral. Da mesma forma, há evidências de uma tendência à estabilização hemodinâmica", informou o comunicado assinado pelo Dr. Adolfo Llinás Volpe, diretor da Fundação.

Turbay passou por cirurgia depois de levar vários tiros no corpo, inclusive na cabeça, durante um evento em Bogotá. Promotores colombianos acusaram nesta terça-feira um menor de 15 anos pelo ataque.