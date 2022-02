Sem informar números, Rússia admite perdas de tropas na Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia reconheceu, neste domingo, 27, pela primeira vez as baixas sofridas em suas tropas desde o começo dos conflitos na Ucrânia. O exército russo admitiu que houve soldados “mortos e feridos” entre os combatentes, contudo, sem informar o número total.

Por meio da televisão estatal, o porta-voz do Exército de Moscou, Igor Konashenkov, afirmou que “os militares russos estão mostrando coragem e heroísmo enquanto cumprem tarefas de combate na operação militar especial”, e acrescentou: “Infelizmente, há mortos e feridos entre nossos camaradas.”

Ainda assim, exaltou a capacidade russa no conflito: “Nossas perdas são várias vezes menores do que as dos nacionalistas destruídos e as perdas entre as forças armadas ucranianas.”