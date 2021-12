Secretário de Saúde do Reino Unido diz que vacinas devem proteger contra variante Ômicron

Nesta quarta-feira (1), o secretário de Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, disse que as vacinas anticovid devem proteger infectados pela variante Ômicron das formas mais graves da doença, ainda que sejam menos eficazes contra a nova cepa do coronavírus. A notícia foi publicada pela Agência Brasil, com informações da Reuters.

"Nossa melhor forma de defesa ainda continua sendo nossas vacinas", disse o secretário à Sky News. "É possível, claro, que seja menos eficaz. Só ainda não sabemos ao certo. Mas também é muito provável que permaneça eficaz contra a forma grave da doença", afirmou.

VEJA MAIS