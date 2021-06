Salgadinho em formato do 'impostor' do game Among Us vai a leilão por R$ 250 mil

O salgadinho mais famoso de uma marca de fast food resolveu se reunir com o jogo online que virou fenômeno do fim do ano passado e criaram um nuggets no formado do impostor do Among Us.

A comida fez parte de uma recente promoção da lanchonete junto com o grupo musical sul-coreano BTS. O leilão encerra nesta sexta-feira (4).

Desde o dia 28 de maio online no eBay, o leilão teve o lance inicial de R$5 e já ultrapassou a marca de R$ 250 mil, o que ainda deve aumentar até o final. Salgado, hein!?