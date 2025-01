Saiba quem confirmou presença e quem não irá à posse de Donald Trump

Nesta segunda-feira (20), o republicano Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos. O evento ocorrerá no Capitólio, em Washington, D.C, reunindo celebridades e aliados de Trump. A Casa Branca confirmou, ainda em novembro, que Joe Biden estará presente na posse de Donald Trump. Derrotada nas urnas em 2024, Kamala Harris também teve sua presença confirmada.

Trump não foi à posse de Biden como 46º presidente dos EUA em 20 de janeiro de 2021, sendo o primeiro ex-presidente em mais de 150 anos a não comparecer à cerimônia de posse de seu sucessor. As informações são do G1. O ex-presidente Barack Obama também é esperado no evento, mas a ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à posse deste ano, de acordo com seu gabinete.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi convidado para a posse. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti, vai representar o governo brasileiro no evento. A ausência de convite a Lula é normal. Historicamente, os governantes costumam evitar participar de cerimônias de posse no exterior por questões de segurança, optando por enviar diplomatas como representantes. De acordo com a Agência Reuters, no entanto, Trump quebrou precedentes e convidou vários líderes estrangeiros para a cerimônia.

Advogados de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que ele é um dos convidados, mas ele precisa de autorização judicial para viajar, já que teve o passaporte apreendido em 2024 durante a operação que investigava a tentativa de golpe de Estado.

Na quinta-feira (16), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de devolução do passaporte do ex-presidente. O ex-presidente afirmou que a esposa dele, Michelle, deve representá-lo.

Aliados de Trump, nomes da extrema direita mundial estão entre os principais convidados da cerimônia. Segundo a Reuters, o presidente Javier Milei, da Argentina, confirmou sua presença. Também é esperada a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Já Viktor Orbán, da Hungria, e Xi Jinping, presidente chinês, recusaram o convite.

Trump também chamou políticos de partidos conservadores europeus, como Tino Chrupalla, do Alternativa para a Alemanha (AfD), e o espanhol Santiago Abascal, do VOX, confirmou o site POLITICO.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, não foram convidados. Também estão entre os convidados os executivos Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Os presidentes da Tesla, da Amazon e da Meta, respectivamente, ficarão sentados ao lado de nomes do primeiro escalão do governo do republicano e de outras autoridades eleitas, de acordo com a NBC News. As três empresas que fizeram doações de US$ 1 milhão para a posse de Trump.

O jornal The New York Times confirmou nesta quinta (16) que o CEO do Tik Tok, Shou Zi Chew, também foi convidado para a posse do presidente eleito. O evento ocorre um dia depois da data prevista para uma possível suspensão do aplicativo de vídeos no país.

Posse

De acordo com a Reuters, serão ao menos 18 festas de gala em Washington entre o fim de semana e a segunda-feira da posse, três das quais são consideradas oficiais e com expectativa da presença de Trump.

O dia da posse começará com uma cerimônia religiosa na Igreja de St. John's. As apresentações musicais e os discursos iniciais terão início no palco principal, localizado no West Lawn do Capitólio, às 11h30 pelo Horário de Brasília, segundo a BBC.

Em seguida, Trump e Vance prestarão juramento, e o presidente fará o discurso inaugural. Também haverá um desfile do Capitólio até a Casa Branca. Pela noite, Trump participará de três bailes inaugurais na cidade, onde é esperado que ele discurse.