Saiba o que é 'masturbação preventiva' e como ela te ajuda a escapar de um encontro ruim

Uma nova “estratégia” está sendo muito usada entre mulheres no primeiro encontro, para saber se o interesse por uma pessoa vai além do desejo físico. Chamada de “masturbação preventiva", a técnica evita que a pessoa vá ao encontro com foco apenas no sexo. Ou ao contrário, também faz que ela identifique se esse é o único objetivo no date. As informações são do UOL.

A sexóloga Gabriela Silva explicou que além de uma estratégia para evitar o desperdício de tempo, a masturbação preventiva chega a ser uma forma de empoderamento feminino, já que a técnica é "transgressiva e demonstra poder". Como a sexualidade e o prazer feminino passaram a ser discutidos recentemente, a especialista diz que as mulheres têm domínio sobre ele e preferem tocar-se ao invés de ter um 'encontro ruim’.

A sexóloga conta que, apesar de parecer novidade, fora do Brasil a técnica é popular e conhecida como "pre-bating". Para explicar o motivo da prática ser saudável, ela afirma: "A masturbação libera dopamina, que reduz o estresse, e endorfina, que ajuda no bem-estar. Sendo assim, você vai ao encontro mais tranquila e autoconfiante. No pior dos casos, como a masturbação também libera prolactina, hormônio que regula o sono, se o encontro for ruim, você pode voltar para casa e dormir", declarou.