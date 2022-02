Rússia viola direito internacional ao reconhecer separatistas, diz União Europeia

A posição do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, 21, de reconhecer as regiões de Donetsk e Luhansk como independentes da Ucrânia, causou reação na União Europeia, que promete sanções. As informações são da Agência Estado.

Para a União Europeia, com o reconhecimento do território reivindicado por separatistas, a Rússia viola o direito internacional. Em comunicado assinado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, os líderes afirmam que a UE "reagirá com sanções contra os envolvidos neste ato ilegal".

Putin relativizou as sanções que podem ser impostas à Rússia devido à crise bélica na fronteira e ao apoio a separatistas, dizendo que elas viriam independentemente do caso da Ucrânia. Putin tem dito que tem o direito de se defender da expansão da Otan ao leste.

"A UE reitera o seu apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", diz o documento.