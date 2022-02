Putin e Macron conversaram por telefone este domingo: diplomacia atuará contra a guerra na Ucrânia

Um comunicado publicado este domingo (20) pelo Kremlin confirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da França, Emmanuel Macron, trocaram conversas por telefone onde discutiram que é necessário intensificar os esforços diplomáticos em busca de soluções para o aumento das tensões no leste da Ucrânia.

"Diante da urgência da situação, os presidentes reconheceram a necessidade de intensificar a busca de soluções por via diplomática por meio dos ministérios das Relações Exteriores e assessores políticos dos líderes do formato normando", disse o comunicado oficial do governo russo.

Segudo o informe do Kremlin, os contatos "devem facilitar a restauração do regime de cessar-fogo", além de tentar garantir o progresso na solução do conflito em Donbass.

Em outro telefonema no início deste domingo, Macron e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy discutiram possíveis maneiras de garantir um arrefecimento imediato.

Neste mesmo domingo, o presidente Volodymyr Zelenskiy, foi ainda às suas redes sociais pedir esforços para um cessar-fogo imediato na parte leste do país. Nessa região, confrontos entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas se intensificaram nos últimos dias.

"Nós defendemos a intensificação do processo de paz. Apoiamos a convocação imediata do TCG e a introdução imediata de um regime de silêncio", postou Zelenskiy em sua conta no Twitter. O presidente ucraniano disse ainda que o país apoia as negociações de paz dentro do Grupo de Contato Trilateral, do qual o país participa, junto com a Rússia e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).