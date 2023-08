Rússia não vai abrir investigação internacional sobre acidente aéreo que matou Prigozhin

A agência russa responsável por investigar situações aéreas no país não vai abrir, “neste momento”, uma investigação internacional sobre o acidente que matou Yevgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner. A informação foi comunicada ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Brasil (Cenipa).

Prigozhin viajava de Moscou para São Petersburgo em um avião Embraer Legacy 600, de fabricação brasileira, na última quarta-feira (23), quando a aeronave caiu na cidade de Tver, perto da capital da Rússia, matando todas as dez pessoas a bordo.

VEJA MAIS

A Convenção de Chicago sobre Aviação Civil prevê que o governo do país onde um acidente aeronáutico acontece pode convidar autoridades do país onde o avião foi fabricado a participar das investigações sobre as causas do acidente. No entanto, esta não é uma medida obrigatória.

Estavam no voo que caiu na região de Moscou, segundo a Autoridade Russa de Aviação Civil:

Yevgeny Prigozhin

Dmitry Utkin

Sergey Propustin

Yevgeny Makaryan

Aleksandr Totmin

Valeriy Chekalov

Nikolay Matuseev

Aleksei Levshin (comandante)

Rustam Karimov (copiloto)

Kristina Raspopova (comissária de bordo)

O avião Legacy 600 é considerado seguro pelo histórico de poucos acidentes. Autoridades das Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram, nos últimos dias, que suspeitam que o avião tenha sido derrubado devido a uma explosão interna.

O avião caiu ao norte de Moscou, pouco depois de decolar rumo a São Petersburgo. O acidente acontece poucos meses depois de Prigozhin liderar um motim do grupo Wagner contar o governo de Vladimir Putin.

O grupo de mercenários é contratado pelo governo russo para auxiliar em conflitos armados, como na guerra contra a Ucrânia. Depois do motim, Prigozhin passou a ser considerado desafeto de Vladimir Putin.