Rússia: falas da Otan sobre abater aviões russos é escalada de tensões perto de fronteiras

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou nesta sexta-feira (26) que declarações de autoridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a possibilidade de abater aviões russos representam "mais um passo significativo de escalada de tensões próximo às nossas fronteiras".

Em conversa com repórteres, ele classificou tais falas como "imprudentes, irresponsáveis e perigosas em suas consequências". Peskov também rejeitou acusações de que aeronaves russas teriam invadido o espaço aéreo da Estônia, destacando que "nenhuma prova, sequer mínima, foi apresentada".

Peskov comentava uma reportagem da Bloomberg que dizia que diplomatas europeus haviam alertado o governo da Rússia de que a Otan estaria pronta para responder a novas violações de seu espaço aéreo, inclusive derrubando aviões russos. Enviados do Reino Unido, França e Alemanha, em reunião com Moscou, concluíram que a violação havia sido tática deliberada ordenada por comandantes russos, segundo o veículo.