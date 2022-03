Rússia e Ucrânia tentam novo acordo nesta quinta-feira (10). Reunião será realizada na Turquia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o da Ucrânia, Dmytro Kuleba, reúnem-se nesta quinta-feira, 10, para discutir o conflito e tentar chegar a um acordo pelo fim da guerra. Esta será a quarta tentativa de diálogo entre os dois países. Desta vez, a reunião acontecerá na cidade de Antália, no sul da Turquia. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, também participará da conversa, conforme anunciado na última segunda-feira (7). Responsáveis de Kiev e Moscovo já se reuniram em outras ocasiões, mas esta é a primeira vez que a Rússia envia um ministro para mediar as negociações.

Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu (à esquerda) recebendo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov (à direita), antes das conversas com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, em Antália. (CEM OZDEL / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP)

Na última semana, as delegações apresentaram propostas de negociação, mas não chegaram a nenhum acordo sobre o fim dos ataques - que já duram quase 15 dias. Entre as exigências da Rússia para encerrar o conflito estão o desarmamento do governo ucraniano e o status neutro do país na política internacional –ou seja, a desistência de tentar fazer parte da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que essas duas pautas são "inegociáveis".



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, comentou que espera que a reunião “abra a porta para um cessar-fogo permanente", mas afirmou que suas expectativas em relação ao encontro entre os dois ministros são baixas.