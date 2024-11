Rússia diz que julgará presidência de Trump com base em suas ações

A Rússia afirmou nesta quarta-feira (6) que julgará a presidência de Donald Trump, que teve vitória nas eleições dos Estados Unidos, com base em suas ações.

O governo de Vladimir Putin adotou um tom de cautela acerca da vitória de Donald Trump na eleição americana, refletindo as dúvidas correntes em Moscou acerca da real intenção do republicano quando diz que vai acabar com a Guerra da Ucrânia.

"Não vamos nos esquecer de que estamos falando de um país hostil que está envolvido, direta e indiretamente, numa guerra contra nosso Estado", disse o porta-voz de Putin, Dmitri Peskov

"Vamos tirar as nossas conclusões com base nas palavras concretas e em atos concretos", reforçou Peskov, que ainda acrescentou que não está a par dos "planos do presidente (Vladimir Putin) para parabenizar Trump pela eleição", uma vez que os Estados Unidos "não são um país amigo".

*Lucas Quirino, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia