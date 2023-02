Rússia analisa iniciativas do Brasil para o fim da guerra na Ucrânia

Na Assembleia Geral da ONU realizada nesta quinta-feira (23), foi aprovada uma resolução na qual o Brasil sugeriu a inclusão de um trecho que visa construir as bases de um acordo para o fim das hostilidades na Ucrânia. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, afirmou que o país está analisando as iniciativas de paz propostas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula tem se posicionado contra tomar partido no conflito entre russos e ucranianos, o que chamou a atenção da Rússia que passou a considerar o Brasil como um mediador em potencial. Galuzin destacou a boa relação que tem com o país sul-americano, com quem tem laços mais estreitos no G20 e no Brics, bloco econômico composto, além dos dois países, apenas por China, Índia e África do Sul.

Ele também elogiou a postura firme de Lula em não ceder aos apelos dos Estados Unidos para enviar munição aos ucranianos, afirmando que tal postura merece respeito. A Rússia está examinando as iniciativas de Lula principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil e levando em consideração a situação “em campo”.