Caça russo se aproxima da fronteira com a Ucrânia e piloto se ejeta da aeronave

Nesta quinta-feira (23), um caça russo caiu a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A queda aconteceu em na cidade de Belgorod, localizada na região sul do país.

O episódio, que se deu um dia antes de completar um ano do confronto no leste europeu, ainda não teve as causas reconhecidas, segundo a agência de notícias estatal RIA Novosti. O piloto que conduzia a aeronave, modelo SU-25, ainda conseguiu se ejetar, mas acabou morrendo no acidente aéreo.

VEJA MAIS

O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse em uma publicação feita no aplicativo de mensagens Telegram, que os serviços de emergência e os investigadores estavam no local, perto do município de Valyuki.

A região de Belgorod, que faz fronteira com a área ucraniana de Kharkiv, tem sido repetidamente atacada desde o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, há um ano.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).