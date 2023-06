Restaurante proíbe utilização de celulares durante as refeições; entenda o caso

Um restaurante localizado em Tóquio, no Japão, tomou a decisão de proibir o uso de celulares durante as refeições. O motivo seria a demora que os clientes estavam levando para concluir suas refeições. O caso aconteceu dentro do restaurante Lámen Debu-Chan.

As regras ganharam repercussão nas redes sociais japonesas. A implementação acontece desde março e é válido aos horários de pico. Essa medida foi adotada em conjunto com uma regra já existente nos restaurantes de "coma rápido e vá embora".

O proprietário do restaurante, Kato Kai, decidiu implementar essa restrição depois de perceber que os clientes estavam demorando mais tempo do que o habitual para terminar suas refeições. Essa demora estava afetando o funcionamento do local, dificultando a oportunidade de atender outras pessoas. Além da questão da espera, a demora na conclusão da refeição prejudica a experiência gastronômica, uma vez que o prato de lámen deve ser consumido enquanto ainda está quente. Caso contrário, o macarrão perde sua consistência e não mantém a qualidade desejada.

O restaurante Lámen Debu-Chan acredita que a restrição ao uso de celulares contribuirá para um consumo mais ágil e adequado dos pratos, além de garantir a disponibilidade de mesas para outros clientes que desejam desfrutar da culinária oferecida pelo estabelecimento.