Resgate de menino de 5 anos que caiu em poço entra no 3º dia e comove o Marrocos

Pelo terceiro dia seguido, equipes de resgate seguem nas buscas pelo menino Ryan, de cinco anos, que caiu acidentalmente em um poço seco de 32 metros de profundidade, estreito e de difícil acesso, cavado perto de sua casa, no Marrocos. Trabalhadores passaram a noite cavando uma área ao lado do poço com a ajuda de maquinários pesados e retroescavadeiras e conseguiram chegar a uma profundidade de 28 metros. Agora, eles tentam cavar um túnel até onde o pequeno Rayan está preso. As informações são do G1 Mundo.

A mãe da criança tem esperança de que ela seja resgatada com vida. "Rayan estava brincando e então desapareceu às 14h. Toda família se mobilizou para procurá-lo até que nos demos conta de que tinha caído no poço", relatou a mulher.

Os socorristas conseguiram fornecer ao menino água e oxigênio por meio de tubos.

A operação está numa fase delicada, devido ao risco de deslizamentos de terra. Parte da complexidade se deve ao tipo de terreno, que apresenta camadas arenosas e rochosas.

As equipes de resgate não conseguiram entrar no poço porque "seu diâmetro é inferior a 45 centímetros", disse Abdelhabi Temrani, chefe de operações, à televisão pública Al Oula.

Uma equipe médica já foi enviada para o local do acidente para "fazer os exames iniciais e as intervenções de reanimação do menino, uma vez resgatado", informou a agência de notícias MAP.