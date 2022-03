Representantes de Ucrânia e Rússia estão juntos novamente tentando negociar fim da guerra

Uma nova rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia teve início nesta quinta-feira (3). De acordo com agências de notícias russas, representantes dos dois países estão reunidos em Gomel, na Belarus, desde as 11h50 (horário de Brasília). O conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse nas redes sociais que os principais temas são o cessar-fogo imediato, armistício e corredores humanitários para saída de civis que estão em "aldeias/cidades destruídas ou constantemente bombardeadas". As informações são do Portal UOL.

VEJA MAIS

Após cinco horas de conversa, a primeira reunião terminou sem um acordo, na última segunda-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que a Rússia precisa parar de bombardear seu país se quiser negociar. Mas a condição não foi atendida.

Nesta quinta-feira, tropas russas voltaram a atacar a cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia, região que abriga a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior unidade energética da Europa. Segundo o prefeito da cidade, Dmytro Orlov, os russos dispararam contra o posto de controle e estão usando armas contra civis.

A Ucrânia descarta uma rendição e exige o cessar-fogo, assim como a retirada das forças invasoras de seu território. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o país está pronto para as negociações "para evitar derramamento de sangue" —a informação foi divulgada pela agência russa Tass.