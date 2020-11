Repórter de TV morre aos 26 anos em acidente de moto

Jenny Lenzini morreu aos 26 anos em um acidente de moto. A morte da jornalista, que era repórter e apresentadora de TV, foi confirmada pelo canal WBBH-TV, emissora das redes NBC2 e ACB7, no estado da Flórida, para a qual Lenzini trabalhava.

A jornalista, que estava de carona na moto que se chocou contra uma árvore, ainda chegou a ser socorrida e levada com vida para um hospital na cidade de Sarasota, na noite de sábado, 14, mas não resistiu. O piloto morreu na hora.

Jenny estava em ascensão na emissora de TV (Reprodução / Facebook)

A WBBH-TV relatou que Jenny era um nome em ascensão em seu quadro de repórteres, apesar de ter iniciado na emissora em julho. “A Jenny cobria histórias importantes para as comunidades dos condados de Charlotte e Lee”, afirmaram os produtores do canal, durante o comunicado da morte da repórter. “Ela estava sempre focada em seu trabalho e sempre demonstrou gratidão por noticiar do sul da Flórida”.

“É como se tivéssemos recebido um soco no estômago. Ela tinha um futuro imenso à frente dela, fez trabalhos incríveis e ainda faria muitas coisas grandiosas”, pontuou o editor e produtor Keith Bliven.