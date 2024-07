Relatório aponta que memes de macacos 'fofos' escondem maus-tratos

Memes e figurinhas de macacos sendo "fofinhos" e usando roupinhas ou andando com uma pequena mochila nas costas são muito populares nas redes sociais. No entanto, o que a maioria das pessoas não sabem é que, por trás dessas imagens engraçadinhas, se esconde um histórico de maus-tratos e abusos contra animais.

Foi o que revelou o relatório da Coalizão de Crueldade Animal nas Redes Sociais (Social Media Animal Cruelty Coalition - SMACC, em inglês), que reuniu 20 órgãos de proteção animal. A pesquisa apontou que animais vêm sendo retirados de suas mães ainda bebês para serem domesticados e tratados como humanos em troca de engajamento nas mídias sociais.

Entre setembro de 2021 e março de 2023, a SMACC mapeou mais de 1.000 links, das 4 redes sociais mais usadas, de conteúdos que mostram macacos sendo mantidos como animais de estimação. O relatório mostrou que 13% desse conteúdo apresenta tortura psicológica obrigando os macacos a sentirem medo e angústia em resposta a sustos, 12% são torturados fisicamente e 60% deles são abusados fisicamente.

Em uma breve busca na internet, é possível encontrar milhares de vídeos e imagens em que os animais aparecem usando roupas humanas, tomando banho ou comendo doces. Esses registros têm milhões de visualizações e compartilhamentos e, segundo as organizações de proteção animal, esse é um dos motivos pelos quais essa prática vem se tornando popular.

“É importante não apenas procurar por sinais óbvios e diretos de sofrimento animal, mas também considerar o quadro geral de como esses animais são tratados e como eles provavelmente experimentarão a vida sendo mantidos como animais de estimação”, informa o relatório.

De acordo com o SMACC, todas essas representações são muito propensas a envolver sofrimento para os primatas, quer os donos estejam cientes disso ou não. Os danos psicológicos aos animais nem sempre são óbvios de se ver, mas podem ser tão graves quanto o abuso físico. Ao contrário de cães ou gatos, estes primatas não são animais que podem ser domesticados e não devem ser retirados de seu ambiente na natureza.

O que fazer para ajudar?

Segundo a SMACC, é preciso que as pessoas deixem de compartilhar e, com isso, parem de monetizar esse tipo de registro. Com isso, deve-se deixar de usar essas imagens como figurinha, meme ou vídeo e tentar conscientizar quem compartilhar quando vir algumas dessas por aí.

Também é importante denunciar esses registros como 'conteúdo de violência' ou que 'viola as regras da plataforma' quando se deparar com eles.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)