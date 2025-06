Reino Unido e Arábia Saudita concordam com necessidade de apaziguar tensão entre Israel e Irã

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, e os dois concordaram com a necessidade de apaziguar a tensão entre Israel e Irã, afirma uma nota publicada pelo governo britânico neste sábado.

"Eles discutiram a grave situação preocupante no Oriente Médio, o primeiro-ministro atualizou suas conversas com parceiros até o momento e reiterou que o Reino Unido está pronto para trabalhar em estreita colaboração com seus aliados nos próximos dias para apoiar uma resolução diplomática", menciona o documento.