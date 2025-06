Exército de Israel afirma ter atingido Ministério da Defesa do Irã em ataque

O exército de Israel afirmou ter atingido diversos locais em Teerã relacionados ao suposto trabalho do Irã com armas nucleares, o que o regime nega, além da sede do Ministério da Defesa iraniano.

Os israelenses ainda mencionam que a sede do SPND, que autoridades israelenses e ocidentais afirmam ser a organização responsável pelo trabalho do Irã relacionado a armas nucleares, também foi atingida.

