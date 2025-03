Reino Unido lista 24 doenças infecciosas que devem ser vigiadas cinco anos após Covid

As autoridades britânicas publicaram, nesta terça-feira (25), uma lista de 24 doenças infecciosas que devem ser vigiadas como o ebola, a mpox ou a gripe aviária para "preparar" o país ante eventuais novas crises sanitárias, cinco anos depois da covid.

O guia de "patógenos prioritários" foi criado para ajudar os pesquisadores a centrarem seus esforços em certos vírus e bactérias que representam uma ameaça para a saúde pública, detalha o comunicado da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA).

Entre os vírus a serem vigiados estão o ebola e o da mpox, com epicentros fora das fronteiras britânicas, mas cujo risco patógeno é elevado.

A gripe aviária, a bactéria Escherichia Coli e as doenças transmitidas por mosquitos também estão na lista.

Para criar essa lista, os cientistas avaliaram o potencial epidêmico de cada família viral, examinando a gravidade da doença, as rotas de transmissão e as pandemias anteriores.

"Essa ferramenta é um guia essencial para a indústria e para o mundo acadêmico", afirmou Isabel Olivier, resposável científica da UKHSA, no comunicado.

Em sua opinião, a lista "coloca a atenção em áreas nas quais a pesquisa científica pode se orientar para fortalecer a preparação do Reino Unido frente às ameaças à saúde".

Em última instância, o objetivo da lista, que será atualizada uma vez por ano, é estimular os cientistas e investidores a desenvolverem novos testes, vacinas ou medicamentos.

Cinco anos depois do início da pandemia mundial do covid, se preparar para combater a aparição de uma doença desse tipo continua sendo um tema sensível no Reino Unido, onde o então governo conservador foi acusado de reagir muito tarde à crise.

Mais de 232.000 pessoas morreram devido à epidemia do covid no Reino Unido, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).