“Regime sionista será punido”, afirma líder do Irã após ataque a Israel

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, se pronunciou após o ataque de drones lançado neste sábado (13/04) contra Israel. "O malévolo regime sionista será punido", afirmou. O ataque ocorre em meio a uma crescente tensão entre Israel e o Irã nas últimas semanas.

A ofensiva é uma retaliação ao bombardeio feito por aviões de guerra israelense ao consulado do Irã em Damasco, na Síria, no dia 1º de abril, num ataque que o Irã disse terem morrido sete conselheiros militares, entre eles o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Mohammad Reza Zahedi.

“Mas o próprio malicioso, que é todo maldade, maldade e erro, acrescentou outro erro aos seus próprios ao lançar um ataque ao consulado iraniano na Síria”, disse Khamenei. “Atacar nosso consulado é como atacar nosso território. Isso é o comum em todo o mundo. O regime malicioso sionista fez um movimento errado neste caso. Deve ser punido e será punido”, enfatizou o líder supremo do Irã.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, também culpou os Estados Unidos no ataque pelo apoio dado ao país.

Segundo fontes militares israelenses e americanas, o Irã lançou um ataque direto utilizando dezenas de drones militares lançados em direção a Israel, previstos para se aproximarem do país por volta das 2h de domingo, horário local (18h de Brasília). Vale ressaltar que o Irã está a mais de 1.000 km de Israel.

Israel permaneceu em estado de alerta desde as ameaças de contra-ataque de Teerã após o bombardeio à embaixada do País na Síria. De acordo com o porta-voz das Forças de Defesa israelense, Daniel Hagari, nenhum alvo em área urbana foi atingido, graças, principalmente, a um poderoso escudo antiaéreo conhecido como Domo de Ferro, que consegue interceptar e destruir artefatos inimigos ainda no ar. "Compreendemos essas ameaças e já lidamos com elas no passado", disse Hagari.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, se manifestou na tarde deste sábado e condenou o ataque, fazendo um apelo ao fim imediato das hostilidades entre os dois países