Realocar 'hipopótamos da cocaína' de Escobar vai custar R$17,8 milhões, diz Colômbia

Autoridades colombianas anunciaram que planejam realocar cerca de 70 “hipopótamos da cocaína”, descendentes do zoológico particular do narcotraficante Pablo Escobar, em um esforço para proteger o ecossistema local. O custo estimado da operação será de aproximadamente US$ 3,5 milhões (equivalente a R$ 17,8 milhões).

O governo local de Antioquia assinou um acordo com várias instituições, incluindo o Instituto Colombiano de Agricultura, a Força Aérea Colombiana e o Santuário de Ostok, no México, para onde serão transportados 10 hipopótamos. Os outros 60 serão levados para um santuário na Índia, já que não é possível transportá-los de volta para a África, o habitat natural deles.

Desequilíbrio ambiental

Segundo o governo colombiano, a população de hipopótamos cresceu para entre 130 e 160 indivíduos, apesar dos esforços para controlá-la com castrações e tiros de dardos anticoncepcionais. Os hipopótamos originais foram parte de uma coleção de animais exóticos reunidos por Escobar na década de 1980 em sua fazenda, a Hacienda Napoles. Após a morte do narcotraficante em 1993, a maioria dos animais foi realocada, mas os hipopótamos permaneceram porque eram difíceis de transportar.

Devido à falta de predadores naturais, os hipopótamos se reproduziram rapidamente e se espalharam pela bacia do rio Magdalena, representando agora uma ameaça à agricultura e à segurança das pessoas, além de serem uma espécie invasora. Estudos também documentaram o impacto dos dejetos dos hipopótamos na qualidade da água e nos níveis de oxigênio nos corpos d'água, o que pode causar mortes em massa de peixes.

“Estamos procurando salvar a vida dos hipopótamos, mas também proteger a vida das pessoas na região de Magdalena Medio”, disse Anibal Gaviria, governador do departamento de Antioquia. Assim que o Ministério do Meio Ambiente emitir os “passaportes dos hipopótamos”, o processo de transporte poderá ser iniciado e espera-se que esteja concluído até o final do primeiro semestre deste ano, de acordo com o comunicado divulgado.