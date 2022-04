‘Reação extrema diz tudo’, afirma Elon Musk em relação aos que ‘temem’ liberdade de expressão

O bilionário sul-africano Elon Musk, em uma postagem na tarde desta terça-feira (26), comentou a repercussão que a compra por ele das ações majoritárias do Twitter vem causando. Os críticos temem que a rede social afrouxe as políticas de regulação de fake news e de ataques a pessoas e grupos, mas o empresário minimiza e diz que a reação “extrema” em si “diz tudo”.

“A reação extrema daqueles que temem a liberdade de expressão diz tudo”, publicou Elon Musk. Em seguida, ele achou necessário explicar o que entendia como liberdade de expressão. Disse que a censura nunca deve ultrapassar o que está na lei, pois, caso contrário, será algo contrário à vontade do povo.

“Por ‘liberdade de expressão’, quero dizer simplesmente aquilo que está de acordo com a lei. Sou contra a censura que ultrapassa a lei. Se as pessoas quiserem menos liberdade de expressão, terão que pedir ao governo que aprove leis nesse sentido. Portanto, ir além da lei é algo contra vontade do povo”, escreveu na mesma postagem.