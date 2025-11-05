Capa Jornal Amazônia
Quem é Zohran Mamdani? Conheça o político socialista e 1° prefeito muçulmano de Nova York

Membro do Partido Democrata teve eleição fruto de uma campanha que agitou o panorama político da cidade

Gabrielle Borges
fonte

Zohran Mamdan foi eleito prefeito de Nova York nesta terça-feira (04/11) (R@zohrankmamdani)

Nova York elegeu o seu mais novo prefeito na noite da terça-feira (04/11),  Zohran Mamdani acaba de entrar para a história como o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. Jovem, progressista e abertamente socialista, ele chega ao comando da maior cidade dos Estados Unidos com promessas de transformar a política urbana, ampliar os direitos sociais e enfrentar as desigualdades.

Sua eleição simboliza uma nova era na política nova-iorquina mais diversa, popular e voltada à classe trabalhadora. Saiba mais sobre quem ele é e porque a eleição dele pode promover mudanças significativas para os Estados Unidos.

Quem é Zohran Mamdani? 

Zohran Kwame Mamdani nasceu em 1991, em Kampala, capital de Uganda, filho de pai ugandês de origem indiana e mãe indiana-americana. Ainda criança, mudou-se para Nova York, onde cresceu em meio à multiculturalidade do Queens, um dos distritos nova iorquinos mais famosos pela diversidade cultural.

Estudou em escolas públicas e se formou em Estudos Africanos, buscando compreender as raízes históricas da exclusão social. Antes de ingressar na política, trabalhou como conselheiro de prevenção à execução hipotecária, auxiliando famílias que corriam o risco de perder suas casas. Em 2020, foi eleito deputado estadual pelo distrito de Astoria, no Queens, integrando o movimento dos Socialistas Democráticos da América (DSA).

Perfil político 

Ele se define como  um "socialista democrático", defensor de uma cidade que “coloque as pessoas acima do lucro”. Seu discurso é voltado principalmente à classe trabalhadora, aos imigrantes e aos jovens que enfrentam o alto custo de vida nova-iorquino.

Em sua campanha, defendeu a ideia de que o governo municipal deve garantir direitos básicos, como moradia digna, transporte acessível, alimentação saudável e segurança social. Ele foi alvo de comentários do presidente Donald Trump, que o chamou de "comunista", mas Zohran afirmou que " sua mensagem transcende as linhas partidárias."

 

Propostas e planos para Nova York

Uma das principais bandeiras de Mamdani é a habitação. Ele promete criar um amplo programa de moradias públicas e acessíveis, financiado por impostos sobre grandes fortunas e especulação imobiliária. Defende também o congelamento dos aluguéis de imóveis estabilizados e a criação de uma agência municipal dedicada exclusivamente à construção e manutenção de moradias sociais.

Mamdani propõe também uma reforma tributária municipal para taxar grandes corporações e milionários que vivem ou mantêm negócios em Nova York. Com a nova arrecadação, ele planeja financiar serviços públicos gratuitos e fortalecer programas sociais. Além disso, defende o aumento do salário mínimo local para 30 dólares por hora até 2030.

O prefeito também é um símbolo de representatividade. Muçulmano e filho de imigrantes, ele defende uma cidade mais inclusiva e antidiscriminatória. Suas propostas incluem reforço das políticas contra crimes de ódio, ampliação dos direitos da população LGBTQIA+, proteção de imigrantes e incentivo à educação multicultural nas escolas.

Na agenda ambiental, Mamdani promete transformar Nova York em uma cidade mais verde, com incentivo à energia limpa, redução de emissão de gases poluentes e ampliação das áreas verdes urbanas. 

Polêmicas

Mamdani foi condenado pelo Museu do Holocausto e por alguns colegas democratas por usar uma frase que acreditam incentivar a "violência contra judeus". Ele acusou o governo israelense de realizar um genocídio na Faixa de Gaza, na Palestina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

