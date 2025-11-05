Quem é Zohran Mamdani? Conheça o político socialista e 1° prefeito muçulmano de Nova York

Nova York elegeu o seu mais novo prefeito na noite da terça-feira (04/11), Zohran Mamdani acaba de entrar para a história como o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. Jovem, progressista e abertamente socialista, ele chega ao comando da maior cidade dos Estados Unidos com promessas de transformar a política urbana, ampliar os direitos sociais e enfrentar as desigualdades.

Sua eleição simboliza uma nova era na política nova-iorquina mais diversa, popular e voltada à classe trabalhadora. Saiba mais sobre quem ele é e porque a eleição dele pode promover mudanças significativas para os Estados Unidos.

Quem é Zohran Mamdani?

Zohran Kwame Mamdani nasceu em 1991, em Kampala, capital de Uganda, filho de pai ugandês de origem indiana e mãe indiana-americana. Ainda criança, mudou-se para Nova York, onde cresceu em meio à multiculturalidade do Queens, um dos distritos nova iorquinos mais famosos pela diversidade cultural.

Estudou em escolas públicas e se formou em Estudos Africanos, buscando compreender as raízes históricas da exclusão social. Antes de ingressar na política, trabalhou como conselheiro de prevenção à execução hipotecária, auxiliando famílias que corriam o risco de perder suas casas. Em 2020, foi eleito deputado estadual pelo distrito de Astoria, no Queens, integrando o movimento dos Socialistas Democráticos da América (DSA).

VEJA MAIS



Perfil político

Ele se define como um "socialista democrático", defensor de uma cidade que “coloque as pessoas acima do lucro”. Seu discurso é voltado principalmente à classe trabalhadora, aos imigrantes e aos jovens que enfrentam o alto custo de vida nova-iorquino.

Em sua campanha, defendeu a ideia de que o governo municipal deve garantir direitos básicos, como moradia digna, transporte acessível, alimentação saudável e segurança social. Ele foi alvo de comentários do presidente Donald Trump, que o chamou de "comunista", mas Zohran afirmou que " sua mensagem transcende as linhas partidárias."

Propostas e planos para Nova York

Uma das principais bandeiras de Mamdani é a habitação. Ele promete criar um amplo programa de moradias públicas e acessíveis, financiado por impostos sobre grandes fortunas e especulação imobiliária. Defende também o congelamento dos aluguéis de imóveis estabilizados e a criação de uma agência municipal dedicada exclusivamente à construção e manutenção de moradias sociais.

Mamdani propõe também uma reforma tributária municipal para taxar grandes corporações e milionários que vivem ou mantêm negócios em Nova York. Com a nova arrecadação, ele planeja financiar serviços públicos gratuitos e fortalecer programas sociais. Além disso, defende o aumento do salário mínimo local para 30 dólares por hora até 2030.

O prefeito também é um símbolo de representatividade. Muçulmano e filho de imigrantes, ele defende uma cidade mais inclusiva e antidiscriminatória. Suas propostas incluem reforço das políticas contra crimes de ódio, ampliação dos direitos da população LGBTQIA+, proteção de imigrantes e incentivo à educação multicultural nas escolas.

Na agenda ambiental, Mamdani promete transformar Nova York em uma cidade mais verde, com incentivo à energia limpa, redução de emissão de gases poluentes e ampliação das áreas verdes urbanas.

Polêmicas

Mamdani foi condenado pelo Museu do Holocausto e por alguns colegas democratas por usar uma frase que acreditam incentivar a "violência contra judeus". Ele acusou o governo israelense de realizar um genocídio na Faixa de Gaza, na Palestina.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)