Quem é a princesa que quase perdeu vaga em Harvard após veto de Trump

Elisabeth, herdeira do trono da Bélgica, cursa mestrado em Políticas Públicas e foi afetada por medida contra estudantes estrangeiros

O Liberal
fonte

Universidade de Harvard (Foto: Freepik)

Elisabeth da Bélgica, de 23 anos, é a princesa que quase teve que abandonar (temporariamente) os estudos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, após uma medida do presidente Donald Trump contra estudantes estrangeiros. Herdeira direta do trono belga, ela está no segundo ano de um mestrado em Políticas Públicas, um dos mais prestigiados programas da instituição.

A proibição, anunciada em maio pelo governo norte-americano, ameaçava barrar o ingresso de alunos estrangeiros, entre eles a princesa, o que levou o Palácio Real Belga a manifestar preocupação pública sobre a permanência da jovem na universidade.

Quem é Elisabeth da Bélgica

Elisabeth é a primogênita do rei Philippe e da rainha Mathilde da Bélgica. Desde 2013, com a ascensão do pai ao trono, passou a ser a primeira na linha de sucessão, inclusive sendo a primeira mulher da história do país com essa posição desde a mudança na lei que permitiu a primogenitura sem distinção de gênero.

Nascida em 2001, ela estudou em colégios bilíngues e fala fluentemente francês, holandês, alemão e inglês. Antes de ingressar em Harvard, passou por um curso de formação militar e estudou no UWC Atlantic College, no País de Gales, conhecido por formar jovens líderes globais.

Decisão judicial garantiu permanência da princesa

Em junho, um juiz federal dos Estados Unidos suspendeu a medida assinada por Trump, garantindo o direito de estudantes estrangeiros - incluindo a princesa belga - de permanecerem no país para fins acadêmicos. A decisão judicial segue válida, mesmo com recurso apresentado pelo governo.

A Universidade de Harvard informou que, no último ano letivo, cerca de 6.800 estudantes estrangeiros estavam matriculados, representando 27% da população acadêmica. O curso de Elisabeth é voltado para formar líderes públicos e ampliar o entendimento sobre políticas globais.

