Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Qualquer ataque contra a Rússia será respondido de forma decisiva, diz Lavrov, na ONU

Estadão Conteúdo

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou neste sábado, 27, durante o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, que Moscou não tem a intenção de atacar a Europa, mas qualquer agressão ao seu país "será recebida com uma resposta decisiva".

O discurso do chanceler ocorreu em meio a uma crise entre Moscou e os países da Otan, por conta de incursões de drones e jatos russos no espaço aéreo de diversos países europeus, como Polônia, Estônia, Dinamarca e Alemanha.

De acordo com a Lavrov, é a Rússia que está sendo ameaçada pelos países da Otan e não o contrário.

Lavrov também disse que Moscou está disponível para negociar o fim da guerra da Ucrânia, mas será preciso discutir as "raízes do conflito" com Kiev. O chanceler apontou que a Rússia pode concordar com garantias de segurança para a Ucrânia, se os líderes europeus demonstrarem seriedade na mesa de negociação.

O chanceler mencionou a necessidade de garantir a segurança da população ucraniana que tem o russo como sua primeira língua e elogiou o diálogo entre Moscou e Washington para garantir o fim do conflito.

Dias antes do discurso de Lavrov, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou radicalmente de posição sobre a guerra e disse que a Ucrânia poderia conquistar novamente o território perdido para a Rússia com o envio de armas da União Europeia (UE) e da Otan.

A Rússia ofereceu várias explicações para a guerra na Ucrânia, entre elas assegurar sua própria segurança após a expansão da Otan para o leste ao longo dos anos, a proteção das comunidades que falam russo e uma suposta "desnazificação" dos ucranianos.

O discurso de Lavrov na Assembleia Geral no ano passado foi um duro golpe no Ocidente, afiado com uma referência à "insensatez e ao perigo da própria ideia de tentar lutar até a vitória com uma potência nuclear, que é o que a Rússia é."

Lavrov critica Israel O ministro das Relações Exteriores da Rússia acusou Israel de provocar instabilidade no Oriente Médio, com a guerra com o Irã e os bombardeios ao escritório político do Hamas em Doha, no Catar.

"O uso ilegal da força por Israel contra os palestinos e suas ações agressivas contra o Irã, Catar, Iêmen, Líbano, Síria e Iraque hoje ameaçam explodir todo o Oriente Médio", disse Lavrov.

Lavrov também disse que o Ocidente está "sabotando" a diplomacia com o Irã com a reimposição das sanções da ONU contra Teerã em virtude de seu programa nuclear, prevista para as próximas horas.

A rejeição, ontem, 26, por parte do Conselho de Segurança da ONU, de um texto da Rússia e da China destinado a adiar o restabelecimento das sanções "expôs a política do Ocidente de sabotar a busca de soluções construtivas", disse o chanceler.

Lavrov defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e citou que a Rússia apoia o desejo do Brasil e da Índia de se juntarem ao grupo de forma permanente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rússia

ONU

Sergei Lavrov

Otan
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Ataques israelenses matam 44 pessoas em Gaza enquanto Netanyahu ignora pedidos de cessar-fogo

27.09.25 14h08

Trump anuncia envio de tropas federais para Portland após protestos contra sede do ICE

27.09.25 13h12

Enfermeira registra colapso de hospital em Gaza sob cerco israelense

27.09.25 13h08

Hezbollah começa a se reagrupar, um ano após perder líder de longa data, Hassan Nasrallah

27.09.25 11h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Mulher é hospitalizada após pedido de casamento com escolha de anel errado; entenda

Casal passou a primeira noite como noivos em um pronto-socorro

22.09.25 9h20

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Mulheres são mortas ao vivo em transmissão; entenda o caso

Com imagens divulgadas simultaneamente na internet, três jovens foram assassinadas na Argentina e ao menos 12 pessoas foram presas

26.09.25 14h37

encontro

Lula vai discursar na ONU e pode encontrar Trump pela primeira vez

Será a primeira vez que o petista estará no mesmo ambiente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que o Republicano voltou à Casa Branca neste ano

21.09.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda