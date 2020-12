Putin parabeniza Biden por eleição nos Estados Unidos

Após o Colégio Eleitoral norte-americano ter confirmado, nesta segunda (14), a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou o presidente eleito, nesta terça-feira (15), por sua vitória na corrida eleitoral, que foi realizada em novembro, e disse que estava disposto a trabalhar com o americano, apesar da deterioração das relações bilaterais com o governo do derrotado Donald Trump.

"De minha parte, estou pronto para uma colaboração e para estabelecer contatos com vocês", escreveu Putin em um telegrama, segundo o Kremlin. O presidente russo é um dos poucos líderes que esperou o voto do Colégio Eleitoral norte-americano a favor de Biden para parabenizá-lo. Ele explicou a demora devido à recusa de Donald Trump em reconhecer a derrota e pelos vários apelos à Justiça dos EUA feitos pelo republicano.

Biden prometeu firmeza contra a Rússia, acusada de interferência no sistema eleitoral norte-americano para favorecer a eleição de Trump em 2016. Donald, por sua vez, sempre negou que tenha se beneficiado de qualquer tipo de ação russa. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a vitória de Joe Biden nos EUA.

Na etapa desta segunda-feira (14), uma das formalidades entre a votação de novembro e a posse do democrata como novo presidente, prevista para 20 de janeiro, os 538 delegados dos 50 Estados e do Distrito de Columbia designados a votarem depositaram publicamente seus votos. As cédulas serão enviadas até 23 de dezembro para a capital Washington, onde serão formalmente recebidas e contadas em uma solenidade em janeiro no Congresso americano.