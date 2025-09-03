Putin e Kim Jong Un têm encontro bilateral em Pequim

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, tiveram um encontro bilateral nesta quarta-feira, 3, em Pequim. Os dois líderes se reuniram formalmente na casa de hóspedes estatal Diaoyutai, após participarem do desfile militar na capital chinesa que marcou o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Fonte: Associated Press.*

