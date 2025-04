Putin anuncia cessar-fogo temporário à Ucrânia pela Páscoa

Neste sábado (19), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou um cessar-fogo temporário contra a Ucrânia, durante o feriado de Pásco. Os russos vão suspender todas as operações das 18h deste sábado até a 0h da próxima segunda-feira (21/4). “Guiado por considerações humanitárias, hoje, a partir das 18 horas até à meia-noite de domingo para segunda-feira, o lado russo declara um cessar-fogo pascal", destacou Putin em mensagem.

"Ordeno que, durante este período, todas as operações militares sejam suspensas. Partimos do princípio de que o lado ucraniano seguirá o nosso exemplo. No entanto, as nossas tropas devem estar preparadas para repelir possíveis violações do cessar-fogo e provocações por parte do inimigo, quaisquer ações agressivas suas”, acrescentou o russo.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse que vai manter as operações no território da região de Kursk e Belgorod, com as tropas ucranianas avançando e ampliando zona de controle. “Quanto à mais recente tentativa de Putin de brincar com as vidas das pessoas – um alerta aéreo está agora se espalhando pelo território da Ucrânia. Às 17h15, drones de ataque russos foram detectados em nosso espaço aéreo. A defesa aérea ucraniana e a aviação já começaram a atuar para proteger o país. ‘Shaheds’ [drones iranianos] em nosso céu – essa é a verdadeira atitude de Putin em relação à Páscoa e às vidas humanas”, disse Zelensky.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde o mês de janeiro, tem se colocado como principal responsável por findar a guerra entre Ucrânia e Rússia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022. O conflito já deixou 12,3 mil civis mortos nos dois países. O líder norte-americano elaborou um plano de cessar-fogo imediato por 30 dias, já aceito pelos ucranianos.

Negociações

Nesta sexta-feira (18), Trump pressionou o presidente russo, Vladimir Putin, em sua rede Truth Social. “A Rússia precisa se mexer. Muitas pessoas estão morrendo, milhares por semana, em uma guerra terrível e sem sentido — uma guerra que nunca deveria ter acontecido, e não teria acontecido, se eu fosse presidente”, escreveu Trump.

Zelensky já aceitou intregralmente a proposta de cessar-fogo. O presidente russo, Vladimir Putin, aceitou um cessar-fogo parcial em ataques contra infraestruturas energéticas e no Mar Negro. A Rússia se comprometeu, inicialmente, a cessar os combates no Mar Negro. Não se sabe quando o acordo entrará em vigor.

Putin já disse a Trump, que só cumpriria o acordo depois que as múltiplas restrições sobre suas exportações agrícolas, impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, fossem removidas.

Os países interpretaram o cessar dos combates no Mar Negro de modo diferente. A Rússia o enxergou como uma forma de reviver um acordo apoiado pela ONU de 2022, dando a ela algum controle sobre o transporte comercial pelo mar. A Ucrânia insistiu que não permitiria que a marinha russa retornasse ao oeste do Mar Negro, usado pelo país como principal rota de exportação marítima.

Um dia após o acordo ser firmado, os dois lados trocaram acusações de violações da trégua. A Ucrânia informou um ataque à cidade portuária de Mykolaiv, e Moscou disse que abateu dois drones ucranianos sobre o Mar Negro.