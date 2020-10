Psicóloga mata filhas gêmeas, enquanto dormiam, e depois se suicida

Duas crianças de sete anos foram mortas a tiros pela própria mãe, psicóloga, enquanto dormiam. A responsável, em seguida, se suicidou.

De acordo com o Daily Mail, a acusada, Michele Deegan, travava uma briga judicial com o ex-marido pela guarda das meninas. Ela o havia denunciado na Justiça por violência doméstica. Uma das hipóteses é de que o crime tenha sido cometido em decorrência dessa disputa nos tribunais. Antes de atirar nas meninas e tirar a própria vida, ela compartilhou publicações em seu Facebook sobre como o convívio com narcisistas pode motivar o suicídio.

Michele era terapeuta e, em seu site pessoal, afirmava que seu objetivo era justamente “ensinar a seus clientes novas formas de lidar com os problemas, comportamentos e atitudes saudáveis, habilidades de comunicação para conviver com as famílias, parceiros e colegas de trabalho para que possam realizar mudanças em suas vidas”.

O caso ocorreu em Washington, nos Estados Unidos.

Disque 188

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada dia, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Hoje, o CVV é um dos poucos serviços em Brasília em que se pode encontrar ajuda de graça. Cerca de 50 voluntários atendem 24 horas por dia a quem precisa.