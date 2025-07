Proibição de celulares nas escolas melhora foco e desempenho dos alunos, aponta estudo

Um estudo encomendado pelo governo da Holanda revelou que a proibição do uso de celulares e dispositivos eletrônicos em salas de aula teve efeitos positivos significativos no ambiente escolar. Em vigor desde 1º de janeiro de 2024, a medida foi implementada tanto em escolas primárias quanto no Ensino Médio.

De acordo com a pesquisa, que avaliou 317 escolas de Ensino Médio, cerca de três quartos dos colégios relataram melhora na concentração dos estudantes após a proibição. Além disso, quase dois terços das instituições observaram uma melhora no clima social, com alunos mais sociáveis e participativos. Um terço dos colégios também relatou avanço no desempenho acadêmico.

“Menos distrações, mais atenção à aula e alunos mais sociáveis. A ausência de celulares na sala de aula está tendo efeitos positivos maravilhosos. É ótimo que as escolas estejam se engajando nisso”, afirmou a secretária estadual de Educação Básica e Secundária, Marielle Paul.

A regra vale para todas as etapas da educação básica, embora o uso de celulares normalmente comece nos últimos anos do Ensino Fundamental. Algumas exceções são permitidas, como no caso de aparelhos médicos conectados a dispositivos móveis, como aparelhos auditivos.