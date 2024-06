Professores de faculdade dos EUA são esfaqueados em parque na China

Quatro professores de uma universidade de Iowa, Estados Unidos, foram atacados com uma faca durante uma visita a um parque público na China, nesta segunda-feira (10/06). As autoridades locais anunciaram, nesta terça (11), a detenção de um suspeito pelo crime. Os americanos estavam no país para lecionar em uma instituição de ensino superior chinesa.

Segundo a polícia de Jilin, um homem de 55 anos caminhava no parque quando esbarrou em um estrangeiro. Em seguida, o suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Cui, esfaqueou o americano e outros três acadêmicos que o acompanhavam, além de um chinês que tentou intervir. Os feridos foram levados para um hospital, e nenhum deles estava em estado crítico.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou em coletiva de imprensa que a polícia acredita que o ataque foi um “incidente isolado”, embora a investigação ainda esteja em andamento. Ele também declarou que o caso “não interromperá os intercâmbios culturais e interpessoais normais entre os dois países”.

O presidente do Cornell College, Jonathan Brand, confirmou que os professores atacados participavam de um programa em parceria com a Universidade de Beihua, localizada no nordeste da China. Ele ressaltou que nenhum estudante foi enviado ao país.

O Departamento de Estado americano informou em comunicado que estava ciente dos relatos do ataque e monitorava a situação. O incidente ocorre enquanto Pequim e Washington buscam expandir os intercâmbios interpessoais para fortalecer as relações em meio a tensões sobre comércio e questões internacionais, como a posição americana sobre Taiwan, o Mar do Sul da China e a guerra na Ucrânia.

De acordo com a Associated Press, um legislador de Iowa, Adam Zabner, publicou nas redes sociais que seu irmão, David Zabner, foi ferido no ataque. David é estudante de doutorado na Universidade Tufts e está na China como parte do relacionamento Cornell-Beihua. “Conversei com David há alguns minutos, ele está se recuperando dos ferimentos e está bem”, escreveu Adam, agradecendo pelo atendimento recebido no hospital.