Professora é presa por transportar 25 crianças dentro de um carro de cinco lugares

No Uzbequistão, país localizado na Ásia, uma professora foi detida por condução perigosa após ser flagrada transportando 25 crianças em um carro Chevrolet Spark, de cinco lugares. Na viagem, três crianças estavam no porta malas, seis no banco dianteiro e 16 no banco traseiro.

Às autoridades, a professora afirmou que estava levando as crianças para as suas casas, visto que alguns pais estavam tendo dificuldades em ir buscá-las na instituição de ensino.

Após viralizar nas redes sociais, usuários passaram a especular que poderia se tratar de tráfico humano, o que ainda não há indícios. No entanto, os agentes policiais seguem investigando o caso.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com